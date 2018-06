Incêndio mata mãe e duas crianças em Porto Alegre O incêndio em uma casa matou uma mulher de 22 anos e duas crianças no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira, 19. Os vizinhos perceberam o fogo por volta das 5h30, mas não tiveram tempo de socorrer Aline Dallagnol, de 22 anos, e seus filhos Jean Colar, de seis anos, e Tuelci Custódio, de um ano. Quando os bombeiros chegaram, a residência de madeira já estava destruída e os corpos carbonizados. A polícia desconfia que o incêndio tenha sido criminoso. Conhecidos da mulher contaram que ouviram ela discutindo com seu companheiro, pai da menina de um ano, durante a noite. O homem, que não teve sua identidade divulgada, não estava dentro da casa durante o incêndio e é procurado pelos investigadores para prestar esclarecimentos.