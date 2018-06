Incêndio mata três crianças em Catanduvas, no Paraná

SÃO PAULO - Três crianças morreram na manhã desta sexta-feira, 10, em um incêndio que atingiu um sítio na região de Vila Nova Esperança, em Catanduvas, no Paraná.

Segundo a Polícia Civil de Catanduvas, os pais teriam saído por volta das 7h30 para tirar leite das vacas e quando retornaram a casa já estava em chamas.

De acordo com a polícia, o sítio onde ocorreu o incêndio é uma zona rural. As crianças tinham 2, 4 e 6 anos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas a Polícia Civil aguarda uma perícia técnica para averiguar os motivos da tragédia.