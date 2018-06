Incêndio mata três em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Duas crianças e uma adolescente morreram em um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 10, no bairro Santo Inácio, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Por volta das 3 horas, a casa onde a família dormia foi consumida pelas chamas. O imóvel, de madeira, contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente. O Corpo de Bombeiros suspeita que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito em um ventilador.

O pai das vítimas, de 34 anos, está internado em estado grave em um hospital da região. A mãe também está internada, no entanto não há informação sobre seu estado de saúde.