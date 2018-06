Incêndio mata um em estação da Petrobras no RN Um incêndio na estação de tratamento de óleo da Petrobras em Guamaré, a 180 kilômetros de Natal, causou a morte do técnico José Gonçalves de Souza Filho, de 41 anos, e queimaduras de 2º e 3º graus em quatro funcionários da empresa Vipetro, que presta serviço à estatal petrolífera. Souza Filho teve 80% do corpo atingido pelo fogo. Ele e Vanderlante Olegário de Souza foram transferidos para o Hospital do Coração de Natal por um helicóptero. Neste sábado, a Assessoria de Comunicação da Petrobras no Rio Grande do Norte informou que a área onde ocorreu o acidente foi isolada e uma sindicância vai tentar identificar as causas do incêndio. A vítima fatal e seus colegas trabalhavam na parte de pintura industrial do complexo da companhia em Guamaré, onde são produzidos gás liqüefeito de petróleo, gás natural, óleo diesel e outros derivados de petróleo.