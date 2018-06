Incêndio mata uma criança na zona leste de SP Uma criança morreu, no final da noite desta quarta-feira, após um incêndio destruir a casa onde ela e seus irmãos estavam, na Rua Pedro Garcia Falcão, na Vila Aimoré, região do Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Segundo vizinhos, o fogo começou às 23 horas, causado possivelmente por um curto-circuito decorrente de ligações elétricas clandestinas no imóvel. Ainda de acordo com os vizinhos, essa não seria a primeira vez que as ligações teriam causado um incêndio. Numa outra ocasião, o fogo teria atingido somente a sala. Os pais não estavam em casa no momento do incêndio. As seis crianças brincavam na sala quando o fogo teve início. Ao quebrarem as janelas da casa, depois de tentarem apagar as chamas usando mangueiras próprias, os vizinhos perceberam que as crianças estavam escondidas no último cômodo da residência, de onde cinco foram retiradas com vida. Mariana, que estava atrás de uma porta, morreu carbonizada. Em estado de choque, pai e mãe das vítimas foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Geral de São Mateus. O mesmo ocorreu com os irmãos de Mariana, todos feridos. O caso será registrado no 63º Distrito Policial, de Vila Jacuí. Morador de rua Por volta da 0h30 desta quinta-feira, um morador de rua, ainda não identificado, foi queimado quando dormia sob um viaduto que passa por cima da linha ferroviária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), junto à Travessa Maria Soldado Suzana Martins, próximo à estação Itaim Paulista. Dois suspeitos pelo crime foram detidos e encaminhados ao 63º Distrito Policial.