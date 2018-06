Incêndio na Cidade do Samba foi acidental, conclui laudo

SÃO PAULO - O incêndio que atingiu parte da Cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro, no último dia 7 de fevereiro, deve ter sido causado de forma acidental. A conclusão faz parte do laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), concluído nesta quinta-feira, 3.

O laudo descreve como causa provável do fogo "ação humana involuntária". O inquérito da 4ª DP (Praça da República), ainda não concluído, aponta, até o momento, que não houve autor. O incêndio atingiu os barracões da União da Ilha, Portela e Grande Rio, estragando fantasias e carros alegóricos.