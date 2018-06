Incêndio na Cidade do Samba provoca prejuízos de R$ 8 milhões para escolas

RIO - O incêndio que em três horas arruinou o trabalho de meses de centenas de funcionários dos barracões da Grande Rio, Portela e União da Ilha, na Cidade do Samba, e provocou prejuízos de cerca de R$ 8 milhões, pode mudar as regras do carnaval carioca este ano. Como faltam 27 dias para o desfile e as três escolas tiveram tanto fantasias quanto carros alegóricos destruídos - na Grande Rio, a mais prejudicada, as perdas são de quase 100% -, não há condições de igualdade com as outras nove do Grupo Especial. Assim, há um consenso de que elas não deverão ser julgadas como as demais, ficando livres do rebaixamento para o Grupo de Acesso A.

Veja também:

Integrantes não cogitam deixar de desfilar

Incêndio causa desespero nas escolas

Paes sugere que não haja rebaixamento

Integrantes da Portela são detidos

O fogo começou por volta das 7 horas e foi controlado depois das 10 - se fosse mais tarde, quando é bastante intenso o fluxo de pessoas, acredita-se que teria provocado mortes. O trabalho de rescaldo foi acompanhando durante a manhã e a tarde por dezenas de funcionários, carnavalescos e dirigentes. Atônitos, muitos choravam.

Uma reunião hoje à noite, na Liga Independente das Escolas de Samba, discute a opção pelo não-descenso das escolas afetadas. Até as 20 horas, não havia saído uma deliberação. A Liga, administradora da Cidade do Samba desde sua inauguração, em 2005, também teve dependências queimadas. O chamado Museu do Carnaval pode ter sido o foco inicial - os bombeiros ainda não sabem se começou lá ou no barracão da União da Ilha, nem qual foi a causa; um laudo ainda está sendo elaborado pela Polícia Civil, que mandou peritos ao local.

Embora a Grande Rio seja um caso perdido, com 3,3 mil fantasias e oito carros inutilizados, seu presidente, Helio Oliveira, que chegou a passar mal de tanta tensão, tentava não esmorecer. "A Grande Rio desfila nem que seja com uma camiseta e uma pluma. A vontade não foi queimada."

O prefeito Eduardo Paes, portelense que já saiu na bateria de sua escola, foi ver os estragos e garantiu apoio financeiro às três escolas. Na Portela, 2.800 fantasias foram incendiadas, mas os carros se salvaram; na União da Ilha, as chamas consumiram 2.300 fantasias e afetaram parte dos carros. A Polícia Civil descartou a hipótese de incêndio criminoso.

Vice-campeã três vezes nos últimos cinco anos, a Grande Rio, cujo enredo fala de Florianópolis - ironicamente, o samba tem na letra o verso "o caldeirão vai ferver" - era considerada a única das três com reais chances de conquista do campeonato.

A Liga tem de decidir também como ficará a distribuição das escolas entre o domingo e a segunda-feira de carnaval: como Grande Rio, Portela e União da Ilha estão todas na segunda, seria necessário um rearranjo, para que a apresentação não fique muito fraca aos olhos do público. Caso fique confirmado que nenhuma correrá o risco de rebaixamento, será a primeira vez que as agremiações chegarão à Sapucaí já sob essa condição.