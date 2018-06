Incêndio nas proximidades da Marquês de Sapucaí interdita ruas A esquina das ruas Carmo Neto com São Martinho, nas proximidades do sambódromo, está interditada por causa de um incêndio que destruiu um armazém. Os bombeiros fecharam as ruas porque havia riscos de explosão de botijões de gás. O fogo foi controlado e não atingiu outro prédio, mas o edifício do armazém veio abaixo, restando apenas a fachada. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.