Incêndio que atinge Hospital Pedro Ernesto, na zona norte do Rio, está sob controle

Atualizado às 8h28

SÃO PAULO - O incêndio que atinge um dos prédios do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), em Vila Isabel, na zona norte da capital fluminense, está sob controle e os focos de chama devem ser extintos completamente nas próximas duas ou três horas. A informação é do comandante do Corpo de Bombeiros do Rio, coronel Sérgio Simões, que está no local.

De acordo com ele, a remoção de pacientes foi concluída e não há feridos. O incêndio, segundo o comandante, teria começado em um depósito nos fundos do hospital. Oitenta homens de três batalhões dos bombeiros trabalham na área.

"A situação está sob controle, não há razões para maiores preocupações", disse Simões. "O que tinha que ser desocupado já foi desocupado", acrescentou.

A direção do hospital informou que todas as consultas e exames estão cancelados e serão remarcados.

Trânsito. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que a pista da esquerda da Rua Professor Manuel de Abreu está completamente interditada. A pista da direita da Rua Professor Manuel de Abreu é a opção para quem segue em direção ao centro. Também está interditada a pista da esquerda da 28 de Setembro, na altura da Rua Felipe Camarão. Neste trecho, a opção é a pista da direita.

Para o trabalho dos bombeiros, está suspensa a faixa reversível que funciona na Rua Professor Manuel de Abreu a partir das 6h30. No momento, o trânsito na Teodoro da Silva, na chegada à Rua Professor Manuel de Abreu, está intenso. Na 28 de Setembro, o trânsito não apresenta problemas.