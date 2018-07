Incêndio suspeito deixa quatro mortos no Rio Quatro corpos foram encontrados dentro de uma casa, em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, parcialmente destruída por um incêndio, nesta segunda-feira pela manhã. O fogo, que durou quase duas horas, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O delegado da 35ª Delegacia Policial (Campo Grande), Dioclécio Francisco, disse que os corpos estavam no mesmo quarto, amarrados e amordaçados. Segundo ele, a casa havia sido revirada e foram roubados um aparelho de som e um DVD. De acordo com a polícia, a casa é de Antônio Costa, de 53 anos, engenheiro aposentado, possivelmente uma das vítimas. Estão desaparecidos seu irmão Durvalino; o enteado de Antônio, Arlindo; e o pedreiro Nilo Sérgio de Almeida, que trabalhava lá. Até esta segunda à tarde os corpos não haviam sido identificados.