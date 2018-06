Incêndio toma conta de lanchonete em shopping de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um incêndio destruiu parte da lanchonete Burger King, na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, na noite de sábado (10), em Porto Alegre. O incêndio teve início na cozinha do estabelecimento e se espalhou pela loja rapidamente. Não há registro de feridos. Conforme a gerente do shopping, Nailê Santos, o incêndio começou por volta das 20h em uma coifa da lanchonete. Segundo funcionários do shopping que não quiseram se identificar, o alarme não teria tocado, o que atrasou a brigada de incêndio. A gerência do shopping diz que todos os sistemas de emergência funcionaram.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e isolou o fogo na lanchonete. Houve correria. Uma espessa fumaça branca tomou conta da praça da alimentação, cujo chão ficou tomado por água e fuligem.