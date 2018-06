A Superintendência Regional do Incra na Paraíba e o Ministério do Desenvolvimento Agrário realizam de hoje até dia 18 um mutirão do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Comunidades rurais, acampamentos e assentamentos da reforma agrária de nove municípios do sertão devem ser beneficiados. No mutirão anterior, 2.159 carteiras de identidade foram emitidas em 11 cidades.