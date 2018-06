Incra reconhece áreas quilombolas O Diário Oficial da União publicou portarias de reconhecimento e delimitação das comunidades remanescentes dos quilombos Saracura e Arapemã, em Santarém. As duas comunidades ocupam 2.889 e 3.828 hectares, respectivamente. As portarias foram assinadas pelo presidente do Incra, Rolf Hackbart.