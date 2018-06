Indenizadas 4 pessoas após seqüestro de avião O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, condenou a Infraero e a Vasp a pagar indenização, por danos morais, a quatro passageiros de um avião que foi seqüestrado e assaltado em 16 de agosto de 2000, quando viajava de Foz do Iguaçu para Curitiba. Cada passageiro deve receber R$ 20 mil, com juros de 1% ao mês a partir do episódio. A s empresas, que podem recorrer, não se pronunciaram sobre a decisão da Justiça.