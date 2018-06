Índice de atrasos na aviação regular é menor em 17 meses

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nesta segunda-feira, 6, que o índice de atrasos na aviação regular brasileira voltou a cair no mês de setembro para 10,5%, contra 13,6% em agosto. Esse é o menor índice de atrasos em 17 meses. Já o índice de cancelamentos de vôos em setembro de 2008 caiu para 3% ante 6,1% registrado em igual mês do ano passado. Em nota, a agência explica que adotou o referencial de vôos com atrasos acima de 30 minutos e que compreende operações das cinco maiores companhias da aviação regular nacional - TAM, Gol, Varig, Webjet e OceanAir, que juntas detêm 98,1% do mercado doméstico brasileiro - nos 67 aeroportos administrados pela Infraero. Já o indicador de cancelamentos, também fornecido pela Infraero, considera todos os vôos previstos pela companhia e que não foram realizados. Segundo o órgão, a Webjet, que havia reduzido o índice de atrasos em agosto, voltou a elevar seu índice em setembro para 18,6%. Segundo a Anac, as outras quatro empresas melhoraram o desempenho e a companhia mais pontual em setembro foi a Varig (7,6% de atrasos nas partidas). "A companhia, no entanto, registrou o maior número de cancelamentos (5,5%)", destaca. A OceanAir foi a empresa que registrou menor índice, com 1,9% dos vôos cancelados.