Índices de violência caem nos circuitos do carnaval baiano

Novo balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia mostra que a tendência de crescimento dos índices de violência nos circuitos do carnaval de Salvador, registrada nos primeiros dias da festa, foi revertida.

Com uma queda de 32,3% nas ocorrências entre as manhãs de domingo e esta segunda-feira, com relação ao mesmo período do ano passado, o número total de registros policiais nesta edição da folia ficou 3,1% menor que o do ano passado.

Apesar disso, o item "roubo" (quando há uso de ameaça ou violência por parte do agressor) mantém a trajetória de alta, com 33,3% de casos a mais este ano do que no ano passado. O Circuito Dodô (Barra-Ondina), o preferido dos turistas, é também o que concentra mais registros, com 80% das ocorrências.