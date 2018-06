Indígenas libertam 50 empregados da Vale feitos reféns no Pará A Vale informou que terminou por volta das 21h a ocupação que o povo indígena Xikrin do Cateté fazia desde quinta-feira na unidade da empresa em Onça Puma, Ourilândia do Norte, no Pará, e que os 50 funcionários feitos reféns foram libertados. As tratativas entre a Vale e os indígenas recomeçarão na segunda-feira.