Indio anuncia entrada no PSD de Kassab

Sem mandato, Indio se disse "absolutamente tranquilo" para se engajar na criação do PSD. Ele afirmou ter cogitado entrar no PPS ou no PSDB - , "bons partidos", segundo ele -, mas notícias sobre uma possível fusão dessas siglas com o DEM teriam feito o ex-deputado mudar de ideia.

Futuro. Indio deixou o DEM na semana passada, após divergências com o ex-prefeito do Rio Cesar Maia e o filho dele, o deputado Rodrigo Maia. Ele é cotado como um dos nomes para disputar a Prefeitura do Rio em 2012. Questionado sobre uma eventual candidatura, disse: "Não tenho a menor ideia".

Segundo Indio, "questões locais" provocaram sua saída do DEM. "A falta de democracia interna do partido é uma delas. Não se pode pregar democracia para o País e dentro da própria casa não ter democracia."

O ex-deputado acertou a adesão ao PSD em reunião com o Kassab, no sábado. "O PSD tem toda a condição de ser um partido moderno, com discussões conectadas com a sociedade brasileira", avaliou.

Questionado se a nova legenda poderia vir a integrar a base do governo, respondeu que o partido "nasce independente para contribuir com o Brasil". "As propostas que são boas para a sociedade terão todo apoio nosso. O que a gente achar que não é bom para sociedade vai ter uma crítica", desconversou.

Indio refutou as críticas de que o PSD nasce sem linha ideológica - em entrevista à rádio Estadão ESPN, na semana passada, Kassab, disse que a legenda "não será de direita, não será de esquerda, nem de centro".

"Eu me sinto num partido muito moderno. Essa linha ideológica a que se referem caiu por terra quando Tony Blair fez a terceira via, que colocava que você pode ter um governo com políticas de direita e de esquerda, sendo colocado como tese de maneira consistente. E isso acontece hoje no Brasil - um governo de esquerda, com políticas econômicas em grande parte de direita", alegou Indio. O ex-deputado disse que foi procurado por "muita gente" - entre deputados, vereadores e prefeitos - interessados em ingressar no PSD.