Índios e Aeronáutica continuam buscas por desaparecidos no AM

O Comando da Aeronáutica afirmou na noite desta sexta-feira, 30, que índios da tribo Marubo e um helicóptero HM-3 Cougar do Exército Brasileiro continuam as buscas por duas pessoas que estão desaparecidas após um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) realizar na quinta um pouso forçado no Amazonas.

Os índios trabalham voluntariamente nas buscas por João de Abreu Filho, funcionário da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e o Suboficial Marcelo dos Santos Dias, mecânico do C-98 Caravan.

O avião havia desaparecido na quinta-feira, entre as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Tabatinga, no Amazonas, com 11 pessoas a bordo, 58 minutos depois de ter decolado. Na manhã desta sexta, a aeronave C-98 foi encontrada por integrantes da tribo Matis, sendo que nove sobreviventes foram resgatados. Os índios notificaram à Fundação Nacional do Índio (Funai).