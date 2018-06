Índios fecham estrada contra prisão de cacique

Desde segunda-feira, cerca de 300 índios caingangues bloqueiam o KM 48 da RS-324 em Gramado dos Loureiros (RS) em protesto contra a prisão de dois moradores da reserva de Bananeiras - o cacique José Oreste do Nascimento, de 60 anos, e o filho Gélson, de 37 anos. Eles foram presos após a descoberta de oito armas escondidas na reserva. Outro filho do cacique também foi preso, mas estava com arma legalizada, pagou fiança e responderá a processo em liberdade. A rodovia corta a reserva e liga a cidade ao município de Planalto. Os manifestantes utilizaram troncos e galhos de árvore para interromper a passagem dos carros e permaneciam no local ontem.