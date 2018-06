Índios são presos por cobrança ilegal de pedágio na Bahia

SÃO PAULO - Índios da tribo Tupinambás foram presos pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 5, após serem flagrados cobrando pedágio em uma via que liga a Rodovia BA-001 a propriedades particulares. A prisão aconteceu no município de Olivença, no litoral baiano.

Após a denúncia de cobrança indevida, os policiais acompanharam alguns caminhões. Segundo a PF, o grupo de indígenas investiu contra os caminhoneiros e os agentes ao perceberem que estavam sendo filmados. Um índio foi baleado na perna durante o confronto. Ele e mais um integrante foram presos em flagrante. Os demais conseguiram fugir do local.

Os presos agora se encontram à disposição da justiça e responderão por formação de quadrilha e extorsão.