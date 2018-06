Índios voltam a bloquear estradas no RS Pelo segundo dia consecutivo, índios caingangues bloquearam rodovias federais, estaduais e vicinais do Rio Grande do Sul para cobrar melhoria no atendimento à saúde para as aldeias da tribo no Estado. A interrupção do tráfego provocou engarrafamentos em dois trechos movimentados da BR-386, em Iraí, na divisa com Santa Catarina, e também em Bom Retiro do Sul, na região central, e em trecho da BR-285, em Mato Castelhano, no norte. Também foram obstruídas estradas em Cacique Doble, Erebango, Ronda Alta e Planalto.