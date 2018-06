Indonésia suspende buscas por avião desaparecido da AirAsia ao anoitecer

O voo QZ8501, da AirAsia Indonésia, um Airbus 320-200 transportava 155 passageiros e sete tripulantes, perdeu contato com o controle aéreo de Jacarta às 6h17 (horário local). Nenhum pedido de socorro foi enviado, disse Joko Muryo Atmodjo, autoridade do ministério dos transportes indonésio.

Estavam a bordo 155 indonésios, três sulcoreanos e um passageiro de Cingapura, Malásia e Inglaterra, além do piloto francês, disse a companhia aérea, em comunicado, corrigindo uma informação anterior.

Tatang Kurniadi, diretor do Comitê Nacional de Segurança no Transporte da Indonésia, expressou esperança de localizar a aeronave rapidamente e disse que era muito cedo para detectar qualquer um dos chamados sibilos eletrônicos a partir do gravador da caixa preta.

A AirAsia, empresa área da Malásia de baixo custo detem 49 por cento da Indonésia AirAsia, tinha um recorde de segurança desde quando começou a operar há 13 anos. O grupo AirAsia também possui afiliadas na Tailândia, Filipinas e Índia.

A aeronave tinha cerca de 23 mil horas de voo em cerca de 13.600 voos, de acordo com a Airbus.

Cingapura, Malásia, Reino Unido, Coreia do Sul e Austrália ofereceram ajuda nas buscas e investigações. A Malásia disse estava enviando navios e um avião C130, enquanto Cingapura também enviou um C130. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, disse que uma aeronave P3 Orion estava em standby se necessária.

PARENTES ANSIOSOS

O voo QZ8501 estava entre Tanjung Pandan, na ilha indonésia Belitung, e Pontianak, na província de Kalimantan Ocidental em Bornéu - quase no meio do caminho entre Surabaya e Cingapura - quando desapareceu. Não havia mau tempo sobre Belitung no momento e a aeronave estava voando em 32 mil pés antes de pedir para voar a 38 mil pés para evitar nuvens.

Em Surabaya e Cingapura, parentes ansiosos de pessoas no avião aguardavam notícias.

Louise Sidharta foi no aeroporto de Changi, de Cingapura, à espera de seu noivo retornar de férias em família.

"Era para ser suas últimas férias antes de nos casarmos", disse ela.

A AirAsia trocou seu logotipo vermelho brilhante por um fundo cinza em seu site e contas de mídias sociais.

O incidente ocorre após um ano conturbado para as companhias aéreas afiliadas à Málásia. O voo MH370, da Malaysian Airlines, desapareceu em 8 de março em uma viagem de Kuala Lumpur para Pequim com 239 passageiros e tripulantes a bordo e não foi encontrado.

Em 17 de julho, o voo MH17 foi abatido sobre a Ucrânia, matando todas as 298 pessoas a bordo.

A Indonésia AirAsia tem uma frota de 30 Airbus A320. O avião desaparecido está em serviço há pouco mais de seis anos, de acordo com airfleets.net.

Todas as companhias aéreas da AirAsia operam aeronaves entregues pela Airbus, que tem ordens para várias centenas de aviões do grupo. A AirAsia é considerada um dos mais importantes clientes da fabricante de aviões europeia.

(Reportagem adicional de Siva Govindasamy, Saeed Hassan, Rujun Shen e Anshuman Daga em Cingapura, Cindy Silviana, Gayatri Suroyo e Eveline Danubrata em Jacarta e Al-Zaquan Amer Hamzah em Kuala Lumpur)