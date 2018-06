Infestação de baratas faz hipermecado ser interditado na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Uma unidade do Hipermercados Extra foi interditada nesta terça-feira, 13, na zona norte do Rio, por causa de uma infestação de baratas na loja, segundo a Vigilância Sanitária Municipal. Os agentes foram ao local após denúncias anônimas.

De acordo com Vigilância Sanitária, o Extra foi multado e deverá permanecer fechado até que seja realizada uma desinsetização e nova vistoria na unidade da Rua Dias da Cruz. Em comunicado, o hipermercado diz que a dedetização mais recente no Meier ocorreu no dia 11, com validade de 30 dias.

"Mesmo com o procedimento dentro do prazo de validade, o Extra solicitou uma nova visita da equipe de dedetização, cumprindo todas as exigências feitas pela Vigilância Sanitária." A nota diz ainda que empresa possui procedimentos rigorosos para garantir o funcionamento dentro dos padrões em todas as dependências da loja.