Infraero: aeroportos têm 28% de atrasos até as 17 horas

SÃO PAULO - Os aeroportos brasileiros registram 28% de atrasos em voos domésticos até as 17 horas desta terça-feira, 14, de acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem 45% de voos atrasados desde a 0h de hoje.

Em Congonhas, o atraso é de 23,4%, segundo a Infraero, acrescentando que índice é considerado normal para dias com bastante movimento como hoje. Os dois aeroportos operam por instrumentos desde a abertura dos voos.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont chegou a ficar meia hora fechado para pousos no final da tarde e opera por instrumentos desde as 16h38. A Infraero registra 27,8% de voos com atrasos superior a meia hora. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, também no Rio, os atrasos são de 29,3%.

Em Minas Gerais, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, tem 32,6% dos voos com atrasos. O Aeroporto Internacional de Brasília tem 34,1% dos voos com atrasos superior a meia hora. E em Porto Alegre, o Aeroporto Salgado Filho registra 15,3% de voos com atrasos, de acordo com a Infraero.