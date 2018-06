Infraero aponta atraso em 8,1% dos vôos do País A Infraero divulgou às 10h35 desta segunda-feira de carnaval um boletim sobre a situação dos atrasos nos aeroportos brasileiros. De acordo com o informativo, desde à zero hora, apenas 44 dos 544 vôos programados sofreram atrasos de mais de 45 minutos, o que significa que somente 8,1% do total das operações programadas para esta segunda não cumpriram o horário previsto. O movimento em todos os aeroportos do País esteve tranqüilo durante toda a manhã desta segunda-feira. Em Congonhas, São Paulo, o aeroporto mais movimentado do País tinha pouca procura nos guichês das companhias aéreas. Nos demais aeroportos, a situação era a mesma. O número de atrasos nos aeroportos têm caído nos últimos dias. No domingo, a Infraero registrou apenas 12% dos vôos com atrasos superiores a 45 minutos