Infraero assina projeto de ampliação do aeroporto de Recife

O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sergio Gaudenzi, assina nesta sexta-feira, 21, no Aeroporto dos Guararapes, em Recife, contrato para construção da segunda etapa do terminal de passageiros, que permitirá a instalação de mais quatro pontes de embarque. A obra, que contará com recursos de R$ 8,75 milhões, incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), deve durar 15 meses. O aeroporto passará a contar com 11 pontes para operações de embarque e desembarque. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, 3,8 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto de Recife, o que representa um crescimento de 13,69%. Foram 466,6 mil passageiros a mais neste ano, em comparação com o mesmo período de 2007.