Infraero comemora sucesso da Operação Verão nos aeroportos

Após 12 dias da criação dos Núcleos de Acompanhamento e Gestão Operacional, a Infraero fez um balanço do resultado da atividade nos principais aeroportos do Brasil. Segundo a empresa, houve aumento de passageiros e redução gradativa de atrasos. O sucesso da chamada Operação Verão 2008 é atribuído à maior integração do setor e ao pessoal que trabalhou com dedicação, segundo informa a empresa. O presidente da Infraero, Sergio Gaudenzi, comparando os problemas ocorridos no fim de 2006 com o quadro apresentado este ano, afirma que foi diferente: "Houve uma perfeita integração entre a empresa, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo". Sobre o aumento no número de passageiros, o presidente lembra que, "em 2006, ultrapassamos 100 milhões de passageiros transportados. Em 2007, devemos ultrapassar os 110 milhões. É um aumento normal, no mundo todo", explica. A respeito da redução gradativa de atraso dos vôos e a visível tranqüilidade nos aeroportos da rede, o diretor de operações da Infraero e responsável pela Operação Verão 2008, tenente brigadeiro do ar Cleonilson Nicácio Silva, declarou que houve uma melhoria significativa. "São as milhares de pessoas que de norte a sul e de leste a oeste trabalharam para fazer funcionar com segurança todo o sistema de aviação civil e de controle do espaço aéreo. São todos aqueles que se esforçaram e trabalharam com dedicação e seriedade", comenta. Para ele, "ficou provado que nós, brasileiros, temos competência para gerir o sistema e a Infraero vai continuar se esforçando para aperfeiçoar a infra-estrutura aeroportuária. "Queremos dar ao passageiro nacional e internacional o máximo de conforto e segurança nos aeroportos".