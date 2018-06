Infraero e Anac prestarão contas a cada 15 dias, diz Jobim

O Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) é responsável pela fiscalização da Infraero e da Anac, segundo o ministro da Defesa, Nelson Jobim. O ministro afirmou que há uma sobreposição de competência e responsabilidades no sistema de aviação civil. "Isso leva a um problema sério, porque, quando acontece alguma coisa, a culpa é de outro", disse o ministro em depoimento à CPI do Apagão Aéreo do Senado nesta quarta-feira, 8. Jobim pede mais investimentos para o Ministério da Defesa À CPI, Jobim diz que havia excesso de operações em Congonhas Jobim defende aumento de multas para aéreas Anac vai estudar espaço entre poltronas, diz Jobim Jobim anunciou que criará no Ministério da Defesa o cargo de secretário-executivo do Conac, que vai coordenar todas essas ações. E caberá à Infraero e à Anac, a cada 15 dias, prestar informações ao Conac sobre as ações executadas e sobre o cronograma de ações futuras. "Como essas diretrizes estavam muito genéricas, nós começamos a mudar", explicou o ministro aos senadores. Jobim disse que as ordens estavam sendo dadas "no infinitivo, e não no imperativo, e agora passarão a ser dadas no imperativo." O ministro traçou um cronograma de ações que será posto em prática pelos órgãos do sistema de aviação civil ao longo dos próximos meses. Segundo o ministro, a idéia de definir um cronograma de ações é a de não correr atrás dos fatos, e sim fazer "com que os fatos corram atrás de nós." Jobim disse que formalizará o projeto de política nacional de aviação civil até o dia 24 de novembro. O ministro afirmou que no próximo sábado, 11, estará em Jundiaí, no interior de São Paulo, com o presidente da Infraero, Sérgio Gaudenzi, e o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, para uma avaliação das condições de pouso no aeroporto local.