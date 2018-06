Infraero estima que 19% dos vôos registram atrasos Os aeroportos voltam a registrar atrasos e cancelamentos na manhã desta terça-feira. Dos 395 vôos programados em todo o País, 77 atrasaram por mais de 45 minutos, o que corresponde a 19%, segundo nota divulgada às 8h41 pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Outros 85 atrasaram mais de 30 minutos e 107 registraram atrasos de mais de 15 minutos, o que representa 27,1% dos vôos programados. A empresa lembra que os atrasos de 15 a 30 minutos são considerados aceitáveis na rotina de vôos. Ainda segundo a Infraero, os atrasos podem ocorrer por diversos motivos, como problemas meteorológicos, técnicos da companhia aérea e, eventualmente, por problemas no tráfego aéreo. Rio de Janeiro O Aeroporto Internacional Tom Jobim continua registrando atrasos nas chegadas e partidas na manhã desta terça-feira. Dos 38 vôos previstos para decolar até o meio-dia, 12 estão atrasados. A maior demora registrada até agora no embarque são de dois vôos para Montevidéu, das empresas Pluna e Varig. Ambos tinham previsão de partir às 8 horas, mas até às 10h30 permaneciam no pátio do aeroporto. O vôo para Juazeiro do Norte (CE), da Oceanair, que também deveria decolar às oito da manhã, até às 10h30 constava no site da Infraero como em processo de embarque de passageiros. Dois vôos foram cancelados para Brasília e São Paulo. Esta matéria foi atualizada às 10h52 para acréscimo de informações.