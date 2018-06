Infraero garante estar preparada para demanda da Copa e Olimpíada

RIO - O diretor de Operações da Infraero, João Jordão, afirmou há pouco que os aeroportos brasileiros vão estar preparados para atender o aumento de passageiros durante a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíada em 2016. Segundo ele, a Infraero vem trabalhando na licitação para construção de dez terminais provisórios em aeroportos nacionais. A expectativa é de estejam prontos até 2011.

Jordão explicou que representantes da Infraero tem reuniões na casa civil para analisar o plano de expansão do setor. Ele admitiu que estes terminais provisórios são suficientes apenas para atender ao crescimento atual da demanda, mas que as obras de expansão dos aeroportos brasileiros, que já estão previstas, serão necessárias para dar suporte à expansão no número de passageiros com a Copa e as Olimpíadas.

O diretor falou em coletiva após a reunião convocada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para evitar transtornos no fim do ano. Reuniram-se representantes das companhias aéreas e de outros órgãos de governo relacionadas ao setor. A Infraero se comprometeu a aumentar a quantidade de funcionários para atender os passageiros em todos os terminais aéreos que administra no País e a compra de mais equipamentos.