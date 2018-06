Infraero garante que situação nos aeroportos é normal O Comando da Aeronáutica e a Infraero informaram nesta sexta-feira, 3, que a situação nos aeroportos do País é de normalidade. De acordo com a Aeronáutica não há nenhum cancelamento de vôo nos aeroportos que tenha sido provocado por problemas no tráfego aéreo. Ainda de acordo com o Comando da Aeronáutica os 149 controladores convocados na quinta-feira foram submetidos a uma nova escala de trabalho que já começou a vigorar. A cada período de oito horas, cerca de 28 a 30 operadores trabalham em oito mesas de acompanhamento do tráfego aéreo no Cindacta 1, o centro de controle aéreo em Brasília. Ainda não há uma definição em relação à data na qual os novos controladores a serem contratados começarão a trabalhar. A medida provisória que autoriza a contratação temporária de 60 controladores foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. As vagas serão ocupadas por militares que recentemente passaram para a reserva. Na quinta-feira, o comandante da Aeronáutica, Luiz Carlos Bueno, informou que além dos controladores que serão contratados e dos 149 convocados, sete foram remanejados de outros Estados e outros 11 profissionais da reserva voltarão à ativa neste período de emergência. Todos passam por treinamentos de cerca de 30 horas, para se readaptarem ao sistema. Na próxima segunda-feira, 6, será publicado também um edital de concurso público para a contratação de 64 controladores de vôo civis que passarão por curso de formação de nove meses de duração. Horário ampliado em Congonhas A ampliação do horário de funcionamento do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, uma outra medida para tentar contornar a crise no sistema aéreo, deverá continuar até o dia 1º de dezembro de acordo com resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União. Desde quarta-feira, 1, Congonhas funciona das 6 da à 1h30 por causa da operação-padrão deflagrada por controladores de vôo de Brasília e que provocou atrasos de vôos em todos os aeroportos do País. Antes, o aeroporto funcionava até as 23 horas e a medida já incomoda os vizinhos. A presidente da Associação de Moradores e Amigos de Moema (Amam), Lygia Veras Horta, por exemplo, teme que a exceção vire regra. "Sabemos que medida provisória no Brasil tende a virar permanente, por isso queremos uma reunião com os responsáveis. Se precisar, vamos ao Ministério Público", disse Lygia ao Estado. O aeroporto, segundo a Anac, movimenta 12% do volume total de vôos nacionais e concentra 16% dos passageiros da aviação civil brasileira. A resolução ressalta que a prorrogação do horário abrange exclusivamente as empresas de transporte aéreo regular. "Durante o horário excepcional de funcionamento do referido aeroporto, não serão autorizadas operações que envolvam vôos da aviação geral e não regulares, com exceção daqueles destinados ao transporte de doentes ou feridos, transporte de órgãos vitais para transplante humano ou engajados em operações de busca e salvamento". Operação-padrão Os diversos atrasos e cancelamentos de vôos nos aeroportos do País começaram a acontecer na sexta-feira, 27, quando os controladores de vôo de Brasília resolveram adotar uma operação-padrão com o objetivo de chamar a atenção sobre as condições de trabalho. Após o acidente com o Boeing da Gol, em que 154 pessoas morreram no dia 29 de setembro, a equipe de Brasília ficou muito sobrecarregada com o afastamento de oito controladores.