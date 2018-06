Infraero reduz taxa de embarque no aeroporto de São Luís

SÃO PAULO - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) reduziu temporariamente o valor taxa de embarque do Aeroporto Internacional de São Luís, no Maranhão. Segundo a Infraero, a taxa reduzida é válida enquanto o terminal de embarque do aeroporto estiver em reforma.

O valor da taxa de embarque para voos nacionais passou de R$20,66 para R$13,44; para voos internacionais houve redução de R$67 para R$44. A Infraero afirmou que a diminuição do valor é uma forma de compensar os usuários pela falta de alguns serviços, como lojas de alimentação e conveniência, durante a reforma. Neste período, o embarque será realizado no antigo terminal, onde atualmente funciona a administração do aeroporto. O local foi adaptado para receber passageiros, mas não tem as mesmas comodidades do terminal que passa por reformas.

O terminal de passageiros do aeroporto de São Luís está interditado desde 18 de março. Segundo a Infraero, a medida foi tomada para garantir a segurança dos usuários, já que houve uma recomendação técnica para reavaliação da estrutura da fachada.