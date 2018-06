Infraero registra atrasos em 2,9% dos voos nesta quarta-feira

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 16 voos atrasados em todo o País, do total de 557 decolagens previstas entre o período da meia-noite até as 9 horas desta quarta-feira de Cinzas. Outras 36 partidas foram canceladas. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, apenas um voo registrou alteração de horário, entre os 52 previstos. Doze foram cancelados. Em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica, dos 600 voos programados no período, dois registraram atrasos de mais de meia hora e apenas um havia sido cancelado. Terça de carnaval O índice de atrasos na maioria dos aeroportos do País continuou baixo nesta terça-feira de carnaval, 24, segundo a Infraero. Do total de 1.326 voos programados, de 0h às 16h, apenas 2,4% tiveram atrasos de mais de 30 minutos. Os Aeroportos de Brasília e Salvador não apresentaram nenhum voo com atraso neste mesmo período. Em Recife o porcentual de atraso foi de 1,6%, de 61 previstos. No aeroporto de Congonhas, com 159 voos programados, o porcentual de atrasos foi de 2,5%. Em Guarulhos, dos 139 voos programados, 1,4% atrasaram. No aeroporto do Galeão o porcentual de atrasos ficou em 3,7% do total de 109 voos previstos.