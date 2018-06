Infraero registra atrasos em 6,9% dos vôos no País O movimento nos principais aeroportos do país neste domingo, 29, de feriado prolongado está melhor do que a situação registrada no sábado. Segundo informações do último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) 6,9% dos vôos programados para este domingo registram atrasos superiores a uma hora. No total, 1.044 vôos estavam previstos e apenas 72 tiveram seus horários alterados e 56 deles foram cancelados, ou seja, 5,4% dos vôos. De acordo com o levantamento, os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos (São Paulo) e de Salvador (Bahia) lideram os atrasos com 11 ocorrências. Em seguida aparecem o Galeão, no Rio de Janeiro, e Brasília, com sete vôos atrasados em cada um deles. Em Fortaleza (Ceará), foram registrados cinco casos. Entre os cancelamentos, a pior situação ocorre em Porto Alegre, com nove ocorrências, ou 22% do total de vôos programados. Guarulhos figura em segundo lugar, com oito casos do tipo (5,4% do total), seguido de Brasília, com sete (10,3%). No sábado, segundo a Infraero, 26,8% dos vôos programados para o período entre a meia-noite e 18 horas sofreram atrasos superiores a uma hora. O porcentual representa 309 vôos, de um total de 1.154 no País.