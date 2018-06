Infraero registra atrasos em 8,7% dos vôos em todo o País Os principais aeroportos do País tiveram movimentação tranqüila na manhã desta quarta-feira de Cinzas, 21, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo balanço divulgado pela estatal, até o início desta tarde, dos 750 vôos programados para a manhã, 65 atrasaram mais de 45 minutos, o que equivale a 8,7% do total de vôos. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o fluxo de passageiros nos aeroportos era intenso, inclusive no desembarque no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Também foi registrado aumento de fluxo de passageiros no aeroporto de Salvador, devido à volta de foliões para as cidades de origem. Em Florianópolis (SC), no aeroporto Hercílio Luz, a movimentação de passageiros foi tranqüila em todos os setores da aviação civil, tanto no check-in quanto nas salas de embarque. A Anac montou um esquema especial para este feriado, reforçando o corpo de técnicos e fiscais nos 15 aeroportos de maior movimento. O balaço sobre o movimento nos principais aeroportos deve ser divulgado até o final da tarde. Aeronáutica O controle de tráfego aéreo durante o feriado prolongado de carnaval está funcionando normalmente, segundo informou a assessoria de imprensa da Aeronáutica. De acordo com a Aeronáutica, a escala de trabalho foi seguida pelos controladores de tráfego aéreo. Antes do carnaval, surgiram rumores de que a categoria poderia fazer uma operação padrão, o que diminuiria o ritmo de trabalho. Com Agência Brasil