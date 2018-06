Infraero tem licença para ampliação do aeroporto Salgado Filho

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) recebeu da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam) a Licença Prévia (LP) que autoriza a ampliação da pista de pouso e decolagem e da pista de taxiway do aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O projeto está incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e prevê a extensão da pista dos atuais 2,7 mil metros para 3,5 mil metros. Segundo a Fepam, para a concessão da licença foram impostas algumas condições, como a remoção das Vilas Dique e Nazaré, com o reassentamento de seus moradores. Somente após concluída essa fase, a Fundação gaúcha deverá conceder a Licença de Instalação (LI), que autoriza o início das obras. Outra exigência para a concessão da LI é a apresentação, pela Infraero, de um programa de monitoramento de ruídos, com ponto de amostragem no bairro Jardim Lindóia.