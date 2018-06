Infraero tenta anular multa de R$ 10 mi A Infraero - estatal que administra os aeroportos do País - afirmou que vai à Justiça para cancelar a multa de R$ 10 milhões aplicada pela Prefeitura de São Paulo por falta de licenciamento ambiental do Aeroporto de Congonhas. A Infraero diz que tenta obter o licenciamento ambiental desde 2002 e atribui à Prefeitura parte da responsabilidade pelo atraso no processo.