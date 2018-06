Infraero terá nova diretoria a partir da semana que vem

O Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), em reunião extraordinária na tarde desta sexta-feira, 19, referendou nomes da nova diretoria da estatal, que administra 67 aeroportos. Foram escolhidos cinco funcionários de carreira da empresa, que forma, pela primeira vez, segundo a assessoria do órgão, uma diretoria de técnicos da casa. Veja também: Aéreas se comprometem a não praticar overbooking Gaudenzi critica privatização de aeroportos; Nicácio evita falar Aeroviários rejeitam reajuste de 7,2% e ameaçam greve Infraero inicia operação para evitar problemas nos aeroportos Jobim: não terá crise aérea, apesar da ameaça de greve Para a Diretoria de Operações foi escolhido João Márcio Jordão; para a Diretoria Financeira, Mauro Roberto Pacheco de Lima; Diretoria de Engenharia, Paulo Sérgio Ramos Pinto; Diretoria Comercial, Fernando Nicácio da Cunha Filho e diretoria de administração, Nelson Jorge Borges Ribeiro. Todos assumirão na próxima semana. A reunião do Conselho foi realizada na seqüência da posse do presidente interino da Infraero, Cleonilson Nicácio Silva, que assumiu a vaga de Sérgio Gaudenzi, nesta manhã.