Inglaterra: empresa sob suspeita A empresa que teria exportado lixo da Inglaterra para o Brasil, a Hills Waste Solutions, já foi multada no Reino Unido por crimes ambientais, mas acabou escolhida para administrar centros de reciclagem. A informação foi publicada ontem no jornal inglês The Times. A investigação abriu uma polêmica sobre a relação de autoridades com a empresa. A Hills já teria sido multada e condenada em quatro oportunidades - duas em 2008 e a empresa confessou os crimes. O último processo ocorreu em dezembro de 2008, quando não cumpriu as exigências de controle dos níveis dos líquidos de decomposição do lixo. Alguns desses líquidos podem ser perigosos para a saúde. O problema, segundo o Times, é que a empresa mesmo assim ganhou um contrato para administrar centros de reciclagem no condado de Wiltshire. Esse teria sido o lugar de onde veio o lixo enviado ao Brasil. O contrato é válido por 20 anos. Na quinta-feira, três pessoas foram presas no Reino Unido pelo lixo enviado ao Brasil, mas foram liberadas na sexta, mediante fiança. Só os passaportes foram retidos.