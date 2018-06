Inglês procurado pela Interpol é preso no aeroporto de Brasília

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um inglês que era procurado pela Interpol foi detido pela Polícia Federal nesta terça-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele tentava embarcar em um voo para Portugal, com destino para a Inglaterra, e era buscado pelas autoridades da Bolívia, onde é acusado de envolvimento com o narcotráfico.

O estrangeiro deverá permanecer preso em Brasília até o julgamento do processo de extradição pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Sua prisão havia sido determinada pelo ministro Celso de Mello.