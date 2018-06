Inglesas são presas tentando registrar falso roubo no Rio

Duas turistas inglesas foram presas na madrugada desta segunda-feira, 27, ao tentarem registrar um falso roubo na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, no Rio. As advogadas Shanti Simone Andrews, de 23 anos, e Rebecca Claire Turner, de 23, tentaram registrar o roubo de suas malas e documentos, alegando terem sido assaltadas na viagem de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro.

Os agentes desconfiaram das turistas, que estavam com os passaportes, e foram até o albergue onde elas estavam hospedadas, em Copacabana. No local, os policiais encontraram os pertences das turistas comprovando que elas não haviam sido roubadas, mas que pretendiam dar o golpe do seguro das bagagens.

De acordo com o delegado Fernando Vila Pouca de Sousa, titular da especializada, esse tipo de crime, conhecido como "tombo do seguro", vem sendo praticado por alguns turistas estrangeiros que vão ao Rio.

Ainda segundo Sousa, esses registros falsos, além de serem considerados crime, também mascara os índices de criminalidade do Rio de Janeiro. As turistas foram autuadas e responderão pelo crime de estelionato. O crime foi comunicado ao consulado britânico.