Ingresso falso causa tumulto em show de Roberto Carlos

Um derrame de ingressos falsos causou confusão no show de gala Elas Cantam Roberto, no Teatro Municipal de São Paulo, na noite de ontem. Alguns portadores de ingressos adulterados, segundo a segurança, estavam conseguindo entrar e sentar nos lugares do teatro, cuja lotação (1.580 lugares) se esgotou em apenas uma hora e 42 minutos quando as vendas começaram. Pessoas com ingressos falsos sentavam-se nos lugares reservados e eram retiradas do teatro pela segurança antes do início do show. Antes do começo do espetáculo, Léa Penteado, assessora da empresa do cantor Roberto Carlos, informou que toda a renda, cerca de R$ 327 mil, seria destinada a uma instituição beneficente voltada para a prevenção do câncer de mama. A descontração marcou o show, que celebra os 50 anos de carreira do mais popular cantor brasileiro. "Nunca pensei na minha vida que fosse viver uma noite como essa. Com todas essas meninas maravilhosas, essas cantoras cantando minhas canções", disse Roberto, que só surgiu no final do show e protagonizou encontro divertidíssimo com todas as 20 convidadas da noite, cantando É Preciso Saber Viver. Beijou todas, foi muito beijado e fez os discursos decorados que quase pareciam improvisados, de tão emocionado. "Dramas, comédias, paixões, um entrar e sair de ilusões durante 50 anos. Tudo isso sem saber se é para rir ou para chorar", disse, no meio de Emoções, que cantou sozinho. A apresentadora Hebe Camargo abriu a noite, às 21h33, interpretando Você Não Sabe (de Roberto e Erasmo Carlos). Toda de branco, conquistou o público com sua interpretação. Estrelas do passado de Roberto, Wanderléa e Rosemary foram muito bem recebidas pela plateia. Wanderléa, de saia curtíssima e botas, cantou Você Vai Ser o Meu Escândalo. Rosemary cantou Nossa Canção, de Luiz Ayrão. O maior contratempo viria na entrada de Daniela Mercury. A cantora baiana esqueceu de ligar o microfone. Dançou e cantou sem que a voz saísse, até que se deu conta do problema. O show parou, ela pediu um técnico, que ligou o aparelho. Daniela voltou ao fundo do palco e fez uma nova entrada. Ao final, todas cercaram Roberto. Hebe chegou a recolher oferendas dos fãs na frente do palco para o cantor. "Estamos honradas de fazer parte dessa noite linda, que ele merece. O nosso Rei", disse Ivete Sangalo.