Ingresso para ver as escolas de samba de SP variam de R$ 20 a R$ 38 mil Os ingressos para as apresentações das escolas de samba paulistas no carnaval 2009 já estão à venda. Os preços variam de R$ 20 (para a arquibancada no desfile de domingo do Grupo de Acesso) a R$ 38.400 (camarote para o desfile do Grupo Especial na sexta-feira). Um pacote para os quatro dias não sai por menos de R$ 135 - no camarote, o mínimo é de R$ 23.250 (para 10 pessoas). Para evitar fraudes, a Ingresso Fácil adotou nos tíquetes para o carnaval a mesma tecnologia que utiliza em ingressos de futebol. O sistema utilizado apresenta marcas impressas que se apagam reagindo ao calor ou ao tato. A imagem volta a aparecer quando o papel é resfriado. Dessa maneira, os consumidores poderão testar a validade dos ingressos. Apesar do racha da Liga Independente, que originou a Super Liga em maio, o carnaval continuará a ter quatro dias de apresentações, dois para o Grupo Especial, um para o Grupo de Acesso e um para as campeãs. "O que mudou foi a forma como as escolas de samba são representadas, mas os desfiles continuarão com o mesmo formato", disse o presidente da Liga, Sidnei Carriuolo Antônio. O Grupo Especial se apresentará na sexta e no sábado de carnaval e os desfiles serão transmitidos ao vivo pela Rede Globo. Os ingressos estarão à venda no Ginásio do Ibirapuera, nos Estádios do Morumbi e Pacaembu, que permanecem abertos de segunda a sexta, das 11 às 17 horas. Pela internet, as vendas são pelo Ingresso Fácil: www.ingressofacil.com.br.