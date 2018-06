Ingressos para carnaval do Rio acabam em 32 minutos

SÃO PAULO - Os ingressos para arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2011, no Rio de Janeiro, se esgotaram nesta segunda-feira, 10, 32 minutos após ter sido iniciada a venda, via telefone, para os compradores dentro do código de área 21.

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), ainda estão disponíveis bilhetes para quem mora em outros Estados ou fora do código de área 21. A compra pode ser feita por meio do telefone (21) 3035-7676. Aproximadamente 20% do total de ingressos são disponibilizados para compradores fora do DDD 21. Os valores variam de R$ 120 a R$ 300. Cada comprador poderá adquirir, no máximo, quatro ingressos por dia de desfile (6 e 7 de março).

A venda de entradas para as arquibancadas populares ocorrerá no dia 23 de fevereiro, com pagamento no dia 26, no Sambódromo, das 9 às 15 horas.

Desfile das campeãs. Para quem se encontra no código de área 21, a venda de ingressos para o desfile do Sábado das Campeãs será efetuada no dia 25 deste mês. Compradores de outros Estados e fora do DDD 21 já podem adquirir os bilhetes.