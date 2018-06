Ingressos para desfile de sábado estão quase esgotados em São Paulo Quem ainda pensa em assistir aos desfiles do carnaval de São Paulo no sambódromo do Anhembi deve se apressar. Para sábado, 25, restam somente 12% dos 21.083 lugares de arquibancada, 18% das 453 mesas e 1.916 cadeiras de pista e 15% dos camarotes de um total de 21, com capacidade para 10 pessoas, e 38, para os de 25 pessoas. Para o camarote "Vip Club", dos 500 lugares, há 200 ingressos a R$ 700 e, para o "Special Club", dos 400 lugares, restam R$ 280 a R$ 500 por pessoa. Para os desfiles que acontecem hoje há ainda 100 ingressos no camarote "Vip Club" a R$ 800 por pessoa e 100 no camarote "Special Club" a R$ 600 por pessoa. Para outros setores, os ingressos estão esgotados. Quem quiser comprar o ingresso tem à disposição o telefone 2191-6900, até as 19 horas, ou diretamente nas bilheterias do Anhembi, até as 3 horas da madrugada. Esse esquema funcionará apenas nesta sexta e sábado. A partir de segunda-feira, 26 de fevereiro, a venda de ingressos para o desfile das campeãs, que acontecerá em 3 de março, volta ao normal, de segunda a sábado das 9 às 18 horas.