Ingressos para primeiro dia de desfile em São Paulo estão esgotados Os ingressos para o desfile de sexta-feira, 24/02, das escolas de samba de São Paulo já estão esgotados. Ainda há setores disponíveis para o desfile de sábado, para quem quiser acompanhar o carnaval paulistano no Anhembi. A compra dos ingressos para sábado pode ser feita pelo telefone (11) 2191-6900 ou direto nas bilheterias do Anhembi. Para o desfile de sábado, já foram vendidos 75% dos 21.083 lugares das arquibancadas, 80% dos ingressos para as mesas e cadeiras de pista (453 mesas e 1916 acentos) e 76% dos ingressos para os camarotes (21 com capacidade para 10 pessoas e 38 para 25 pessoas).