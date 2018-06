Ingressos para ver o Grupo Especial estão quase esgotados Os ingressos para assistir aos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo estão praticamente esgotados. Para sexta-feira, há lugares apenas nos recém-criados camarotes Vip e Special Club. São 180 entradas disponíveis para o Vip (R$ 800) e 330 para o Special (R$ 600). Os camarotes ficam no setor 1, próximo ao recuo da bateria. Os bilhetes para os demais setores se esgotaram na quinta-feira. Para a noite de sábado, ainda é possível encontrar ingressos para todos os setores. Ainda há 3.162 lugares disponíveis nas arquibancadas (R$ 40 a R$ 80), 90 para as mesas (R$ 700 a R$ 1.500), 383 nas cadeiras (R$ 140 a R$ 300), além de três camarotes simples (R$ 8.640 a R$ 13.800) e sete camarotes especiais (R$ 17.520 a 25.800). Os lugares dos camarotes Vip e Special Club também estão à venda para sábado. No Vip, há 260 ingressos e, no Special, 350.