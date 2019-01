Inhotim adia reabertura e funcionários procuram parentes desaparecidos

SÃO PAULO E RIO - O Instituto Inhotim anunciou nesta quarta-feira, 30, que decidiu adiar a reabertura do espaço, considerado o "maior museu a céu aberto do mundo" e localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Até então, estava previsto que as atividades seriam retomadas nesta sexta-feira, 1º, após o local ter sido evacuado na sexta-feira, 25, em decorrência do rompimento da barragem do Córrego do Feijão na sexta-feira, 25.

"A tragédia provocou impactos diretos no Instituto, uma vez que, dos cerca de 600 funcionários que emprega, 80% moram na região. Desses, 41 têm familiares próximos desaparecidos ou com óbito declarado, e os demais procuram por amigos e pessoas conhecidas. O cenário está sendo diariamente avaliado pelo Comitê de Crise formado para entender os impactos do desastre e traçar medidas em conjunto com os órgãos competentes em busca de minimizar danos", informou a nota. "A data de reabertura será comunicada assim que o Instituto avaliar o momento propício para abrir as portas novamente aos visitantes."

"Nunca existiu um risco para Inhotim, mas tivemos um primeiro movimento para garantir a segurança de todos", explicou o diretor-executivo do Instituto Inhotim, Antonio Grassi, em entrevistado ao Estado.

"Um dos eixos mais importantes é o Turismo e a responsabilidade de Inhotim para esse número é grande", acrescentou. O principal acesso para o museu, pela BR 381, está normalizada. Apenas o acesso que passa pela BR 040, que cruza Córrego do Feijão, o menos utilizado para chegar até Inhotim, foi afetado.

Grassi garante que o Instituto está se reunindo para elaborar projetos para trabalhar junto à comunidade de Brumadinho na reconstrução da cidade após a tragédia. "Não só em relação à questão física, mas também às próprias vítimas. Estamos criando um grupo para fazer um trabalho baseado na atuação de alguns organismos nacionais e internacionais em outras tragédias, como a de Mariana."