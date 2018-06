Inocêncio multado por propaganda antecipada O TRE de Pernambuco condenou o deputado Inocêncio Oliveira (foto) a pagar multa de R$ 20 mil por antecipar propaganda eleitoral. O PR também foi multado com o mesmo valor. Segundo o TRE, a antecipação se deu por meio de inserções do partido no rádio e TV nos dias 18 e 31 de maio. O advogado do PR,Luiz Gallindo, vai recorrer. "A representação é equivocada", diz ele.